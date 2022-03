Cantina San Nicola: olio e vino di qualità sul nostro territorio

Le origini della cantina sociale San Nicola risalgono al lontano 1964, quando diversi agricoltori della zona decisero di riunirsi per trasformare in olio le olive prodotte. Nel 1969, visto il successo ottenuto dalla produzione dell’olio, venne creata una seconda struttura per la produzione del vino e quindi la lavorazione delle uve dei soci. Da quegli anni e con gli adeguati aggiornamenti tecnologici, le due attività divennero la primaria e più sicura fonte di reddito locale, abbinando al fattore economico anche una significativa e importante affermazione in termini di qualità e prestigio del prodotto.

Ad oggi, i soci della cooperativa sono circa 350, prevalentemente provenienti da Pollutri e comuni limitrofi. Da novembre 2021 la cantina ha rinnovato il consiglio di amministrazione, eleggendo presidente il dott. Vincenzo Tartaglia. Sin da subito il nuovo Cda ha stabilito quelle che saranno le priorità strategiche ed operative della realtà aziendale e di conseguenza avviato una serie di azioni per conseguire nel breve e medio termine gli obiettivi prefissati in un’ottica di riorganizzazione gestionale tendente a tre finalità progettuali:

- Prodotto di qualità

- Identificazione e comunicazione del brand

- Processi interni ben strutturati con particolare attenzione ai costi

La cantina San Nicola produce prevalentemente Montepulciano d’Abruzzo DOC, ma non mancano altre tipologie di vino, tutte acquistabili presso i punti vendita di Pollutri, Vasto e Termoli. La cantina vende maggiormente vino sfuso, quindi vino acquistato da altri produttori che poi provvedono a rilavorarlo e imbottigliarlo, ma il 15-20% del fatturato proviene proprio dagli stores locali che vendono il vino ai privati ma anche a ristoratori e albergatori della zona. È recente, inoltre, il premio vinto presso il prestigioso Concours mondial Bruxelles per il Pollutro 2021, categoria “Cerasuolo DOC” che ci fa assaporare a pieno il sapore delle uve locali, il cui prestigio è riconosciuto anche all’estero.

Sugli scaffali dei negozi è inoltre possibile trovare l’ottimo olio leggero e aromatico in lattina o bottiglia da 0,5 l, ovviamente frutto degli uliveti locali dei soci della cantina.

Profumi intensi, sapori corposi, ricordi del nostro territorio si fondono nei prodotti della Cantina San Nicola e arrivano direttamente sulle nostre tavole dal 1964.

Più che un marchio, un dettaglio della nostra storia.

Punti vendita:



Vasto – Corso Mazzini 253

Termoli – Via Montecarlo 41/43

Pollutri – Via Crivella



