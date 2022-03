È un San Salvo "ammazzagrandi": sbancato anche il "Fratelli Ciavatta" di Miglianico

SAN SALVO - Grande contro le grandi il San Salvo. Dopo aver sconfitto il Scafapassocordone e fermato Fossacesia e Atessa, i biancazzurri nella 21ª giornata sbancano Miglianico.

Dopo un primo tempo equilibrato, con un paio di occasioni da ambo le parti, i ragazzi di Zeytulaev nel secondo tempo hanno preso il comando del gioco riuscendo a passare in vantaggio al 20º con Verderosa. Sul risultato di 1-0, i biancazzurri non solo non hanno rischiato nulla, ma sono andati anche vicini al raddoppio, riuscendo a difendere il gol di vantaggio fino al 90º.

Settimo risultato consecutivo, +4 sulla zona play-out e non solo perché ora la zona play-off è distante appena 3 punti; il San Salvo ha spiccato il volo come una rondine a primavera.

21ª GIORNATA PROMOZIONE (GIRONE C)

Atessa 2-3 San Giovanni Teatino

Bucchianico 1-1 Francavilla

Elicese 2-1 Casolana

Miglianico 0-1 San Salvo

Ortona 2-3 Val Di Sangro

Scafapassocordone 2-2 Union Fossacesia

Tollese 3-1 Athletic Lanciano

CLASSIFICA PROMOZIONE (GIRONE C)

Union Fossacesia 42

Ortona 40

Miglianico 34

Scafapassocordone 34

Atessa 33

Casolana 33

San Salvo 30

Francavilla 29

San Giovanni Teatino 27

Tollese 26

Val Di Sangro 22

Elicese 21

Bucchianico 17

Athletic Lanciano 7