Il Casalbordino mette la sesta, bomber Fieroni salva la Bacigalupo a 5’ dalla fine

VASTO - Le giornate piano piano sono sempre meno e gli incastri dei risultati delle diverse partite diventano fondamentali. Il discorso vale soprattutto per l'incandescente lotta salvezza del campionato di Eccellenza.

Il Casalbordino, stavolta partito con i favori del pronostico, nella 29ª giornata non ha sbagliato battendo 2-0 il Villa 2015. La 6ª vittoria consecutiva dei casalesi porta le firme di Regner e Della Penna, entrambe arrivate negli ultimi minuti del primo tempo. Sono altri 3 preziosi per la squadra di Di Simone, che accorcia così sullo Spoltore, fermato sul 2-2 dalla Bacigalupo Vasto Marina.

I biancazzurri si sono salvati nel finale, a 5' dal 90°, in un secondo tempo rocambolesco. Fieroni al 62° ha infatti sbloccato la gara del "Fantini" di Vasto Marina, così per la prima volta dall'arrivo di Antonaci i vastesi hanno trovato il vantaggio. Questo è però durato pochissimo perché gli ospiti, dopo 3 minuti, nel giro di 180 secondi, hanno prima pareggiato i conti e poi segnato anche il gol del vantaggio. La Bacigalupo ha così rischiato un'incredibile beffa, che avrebbe potuto complicare i giochi per la salvezza, ma alla fine ancora la giocata del bomber, Fieroni, è stata decisiva fissando il risultato sul 2-2 finale. Un pari che rende meno amara la situazione per Galiè e compagni, che a 5 giornate dal termine vedono la salvezza diretta a 8 punti, anche se Penne e Sambuceto hanno delle partite in meno.

Si riscatta in casa del Pontevomano il Lanciano, che al 51°, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bertino, con Tissone trova il gol-vittoria. Ai frentani basta dunque mettere il musetto davanti - finisce 0-1 - per trovare 3 punti fondamentali per continuare a sognare i play-off. La Virtus Cupello esce invece ridimensionata da Sambuceto dopo il pesante 7-0 inflitto dai padroni di casa; ora, in classifica, c'è da guardare più dietro che avanti.

29ª GIORNATA

Alba Adriatica-Penne (RINVIATA)

Avezzano 1-0 Montesilvano

Bacigalupo Vasto Marina 2-2 Spoltore

Casalbordino 2-0 Villa 2015

Giulianova 0-0 L'Aquila

Pontevomano 0-1 Lanciano

Renato Curi Angolana 0-0 Capistrello

Sambuceto 7-0 Virtus Cupello

Il Delfino Curi Pescara-Torrese (ore 18:00)

CLASSIFICA

Avezzano 66

Giulianova 57

L'Aquila 53 (una partita in meno)

Torrese 51 (una partita in meno)

Lanciano 45

Alba Adriatica 41 (due partite in meno)

Il Delfino Curi Pescara 41 (una partita in meno)

Montesilvano 41

Virtus Cupello 41

Capistrello 39

Pontevomano 38

Sambuceto 36 (una partita in meno)

Renato Curi Angolana 36

Penne 32 (due partite in meno)

Spoltore 32

Casalbordino 31

Bacigalupo Vasto Marina 28

Villa 2015 12 (una partita in meno)