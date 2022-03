Uccio De Santis a Vasto per registrare nuovi sketch della sitcom "Mudù"

VASTO - L’attore comico Uccio De Santis ha scelto Vasto per registrare alcune puntate della sitcom Mudù. Da lunedì 28 marzo e fino a venerdì primo aprile Uccio De Santis insieme alla sua troupe trasformerà alcuni dei luoghi più caratteristici di Vasto in set per realizzare nuovi sketch.

«Ringrazio Uccio - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - comico pugliese, noto al grande pubblico, per aver scelto la nostra città per la serie tv. Sono certo che la sua allegria contribuirà a portar nuovamente tanto buon umore».

«La presenza della troupe di Mudù e del simpaticissimo Uccio con la realizzazione e la messa in onda degli sketch è uno dei tanti modi per far conoscere la nostra città. Angoli suggestivi e caratteristici di Vasto - ha concluso l’assessore al Turismo, Licia Fioravante - saranno portatori di bellezza agli occhi dei numerosissimi follower che seguono l'artista, che ringrazio per il suo interesse e coinvolgimento. L'attore con la sua sana comicità sono sicura riuscirà a donarci dei momenti di leggerezza in questo periodo complesso. Ringrazio in particolare il consigliere comunale Marino Artese e il dott. Amerigo Ricciardi che con la loro energia hanno permesso l'organizzazione dell'evento».