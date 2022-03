Squadre e sportivi abruzzesi, il programma del giorno

VASTO - Un sabato sportivo speciale all'orizzonte. Quest'oggi infatti, in via eccezionale di sabato e non di domenica, giocheranno la Vastese Calcio per la 25ª giornata del girone F di Serie D e la Vasto Basket per il 1° turno della fase a orologio. Riposa invece il Futsal Vasto, ma sarà in campo il Futsal Lanciano.

CALCIO

Serie D, girone F: Vastese-Tolentino (ore 14:30; Stadio Aragona di Vasto)

CALCIO A 5

Serie C1, girone unico: Sport Center Celano C5-Futsal Lanciano C5 (ore 15:00; Palazzetto dello Sport di Celano)

BASKET

Serie C gold, fase a orologio: Unibasket Lanciano-Vasto Basket (ore 19:30; Palazzetto dello Sport di Lanciano)

Serie D: Intrepida Ortona-Unibasket Lanciano (ore 18:30; Istituto Don Bosco di Ortona)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi regionali U14, girone unico: Fater Angelini U14-Virtus Anxanum U14 (ore 14:30; Febo Ex Gesuiti di Pescara)

Giovanissimi provinciali U15, girone unico: Virtus Vasto U15-Virtus Castel Frentano U15 (ore 17:00; Campo San Paolo di Vasto)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone E, Titolo regionale: Bacigalupo Vasto Marina U15-River Chieti '65 U15 (ore 17:30; Stadio Fantini di Vasto Marina)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone F, Titolo regionale: Virtus Lanciano U15-Gladius Pescara U15 (ore 15:30; Stadio Di Meco di Lanciano)

Allievi provinciali U17, girone unico: Villa 2015 U17-Vastese U17 (ore 17:00; Antistadio Valle Anzuca di Francavilla)

Allievi provinciali U17, girone unico: Virtus Cupello U17-PGS Vigor Don Bosco U17 (ore 17:00)

Allievi provinciali U17, girone unico: Ortona U17-Tollese U17 (ore 18:30)

Allievi regionali U17, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Atessa U17-Aquilotti San Salvo U17 (ore 16:30; Stadio Comunale F. Cicero di Atessa)

Juniores provinciali, girone unico: Virtus Anxanum U19-Lupi Marini U19 (ore 17:30)

Juniores nazionali U19, girone H: Vastese U19-Vastogirardi U19 (ore 15:00; Stadio Fantini di Vasto Marina)