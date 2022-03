Non dimentichiamo di spostare le lancette, stanotte torna l’ora legale

VASTO - Questa notte le lancette dei nostri orologi e delle nostre sveglie dovranno essere spostate avanti di un'ora.

Questa operazione si dovrebbe svolgere alle 2:00 di notte, ma nulla vieta di portarsi avanti già nella tarda serata di oggi, sabato 26 marzo 2022.

Sui nostri dispositivi elettronici connessi a Internet questa operazione potrebbe invece avvenire in automatico.

Avremo quindi un'ora di luce in più la sera e le giornate ci sembreranno più lunghe: in realtà nelle prime ore della mattina il cielo tornerà a essere scuro.

Il cambio dell'ora avviene due volte all'anno, la prossima volta sarà a ottobre 2022.

In Europa si è a lungo discusso dell'eventualità di abolire questa "consuetudine".

Il Parlamento Europeo aveva approvato la risoluzione legislativa a riguardo con 410 voti a favore dell'abolizione.

A promuovere la norma erano Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia che a causa della loro posizione geografica non beneficiavano della luce naturale grazie al cambio dell'ora.

Da allora però non si è raggiunta una soluzione univoca che accontenti tutti i Paesi dell'Unione.

L'Italia ha scelto di tornare a spostare le lancette, presentando in Europa una ricca documentazione a sostegno del risparmio economico che l'ora legale permette.