L’Unibasket Lanciano con un super terzo quarto si prende la vittoria sulla Vasto Basket

VASTO - La sfida valida per la 1ª giornata della fase a orologio della Serie C gold tra Unibasket Lanciano e Vasto Basket va ai padroni di casa, che vincono 78-67.

Partono molto bene i biancorossi, che già nel primo quarto accumulano ben 9 punti di vantaggio (14-23 il risultato al termine della prima frazione), che sono anche di più dopo i successivi 10 minuti di match; la seconda frazione viene chiusa sul punteggio di 31-46.

Poi, nel terzo quarto, gli uomini di Di Salvatore commettono numerosi errori, tante le palle perse, i frentani ringraziano e costruiscono una super rimonta. La squadra di coach Di Tommaso, infatti, mette a segno punti a raffica, senza che i biancorossi riescano ad andare per una sola volta a canestro; si passa in pratica dal 31-46 al 53-46.

I biancorossi prima della fine della terza frazione riescono comunque a fare qualche punto, ma a 10 minuti dal termine della sfida il tabellino dice 62-55. Nell'ultimo quarto, così, i rossoneri gestiscono il vantaggio e si portano a casa i primi due punti della fase a orologio con il risultato di 78-67.

Amara sconfitta per la Vasto Basket, che potrà riscattarsi già mercoledì prossimo, quando al PalaBCC ospiterà il Magic Basket Chieti. L'Unibasket Lanciano invece domenica 3 aprile sarà di scena a Isernia, in casa della New Fortitudo.