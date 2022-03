L’Associazione "Un buco nel tetto" presenta il progetto Sophie

VASTO - L'Associazione "Un buco nel tetto" propone per Pasqua un regalo solidale: il progetto Sophie. Il progetto Sophie nasce proprio dalla piccola Sophie che è diventata ormai la mascotte dell'associazione e che già da piccola ha dovuto conoscere la realtà ospedaliera e in particolar modo il reparto oncologico pediatrico dell'ospedale di Pescara.

Molti utenti vastesi usufruiscono di questo reparto oncologico pediatrico che è un'eccellenza per tutto il centro sud: è possibile acquistare tramite i volontari dell'associazione una bottiglia di vino; tutto il ricavato servirà per l'acquisto di giochi educativi proprio per il reparto oncologico pediatrico dell'ospedale di Pescara e per informazioni ed eventualmente prenotazioni per gli acquisti si può contattare la pagina Facebook, il sito web dell'associazione oppure ci si può recare tutti i lunedì sera presso la chiesa dei Salesiani dalle 21:00 alle 21:30.