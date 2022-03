Da Casalbordino a Roma: Protezione civile “Madonna dell’Assunta” da Papa Francesco

ROMA - Questa mattina alle 12:00 i volontari della Protezione civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino insieme al gruppo P.c. distaccato di Paglieta, si sono recati presso l’auditorium Paolo VI detto anche aula Nervi, da Papa Francesco e ricevere la sua benedizione, circa 1000 i volontari da tutta italia che hanno avuto questa solenne opportunità.

I due gruppi del sodalizio volontario accompagnati dalla consigliera comunale di Paglieta Maria Laura Rivelino (Coordinatrice della Protezione civile comunale), assente giustificato il Responsabile P.C. Tommaso Bucciarelli. Alla cerimonia presenti anche alcuni familiari dei componenti della Protezione Civile.

Il Papa durante l’omelia ha ribadito sonoramente il suo disprezzo nei confronti di questa guerra definita ”vergognosa” e inaccettabile che sta producendo milioni di senza tetto e centinaia di morti innocenti. Ha definito il ruolo del volontariato, in missione di pace come un modo concreto e fattivo di portare la pace. Il volontariato deve rigenerare il tessuto sociale e tenere saldi i principi dello stare insieme, della libertà e della solidarietà.Tanta gente si è mobilitata per soccorrere i profughi. Gente comune, specialmente nei Paesi confinanti, ma anche qui in Italia, dove sono arrivati e continuano ad arrivare migliaia di ucraini. «Il vostro contributo è prezioso, è un modo concreto, artigianale di costruire la pace e - affermail Papa - aiutare i profughi ucraini anche quando la memoria della guerra sarà lontana».