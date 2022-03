Vasto. Nuovo canile: ad aprile incontro tra Comune, progettisti e associazioni interessate - VIDEO

VASTO - Dopo anni di attesa per la realizzazione del nuovo canile di Vasto e dopo l'acquisto del terreno destinato ad ospitarlo, si attendevano notizie nei mesi di febbraio-marzo 2022 in merito alla progettazione e all'inizio dei lavori di bonifica della struttura di Vallone Maltempo, previsti per l'estate di quest'anno e che vedrà tra le altre cose lo spostamento del canile comunale, opera funzionale alla bonifica stessa.

L'attuale canile, situato lungo la strada che collega Vasto con Monteodorisio, è scosceso e fatiscente e totalmente inadatto ad ospitare gli amici a quattro zampe, ma anche pericoloso per gli operatori che quotidianamente vi lavorano.

La nuova struttura sorgerà in località Cipraneto, lungo la strada provinciale che collega la Fondovalle Sinello a San Lorenzo. E' qui infatti che il Comune ha acquistato due terreni della superficie complessiva di 15.800 metri quadrati, pianeggianti e in possesso dei requisiti necessari. E riguardo all'inizio dei lavori di bonifica sembra ci siano finalmente delle novità.

Zonalocale ha intervistato Rosanna Florio, presidente dell'associazione "Amici di zampa" che gestisce il canile e Paola Cianci, assessore del Comune di Vasto con delega alla tutela e difesa degli animali.