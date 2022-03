Vasto. Donna al volante investe e fugge: l’appello della moglie di un automobilista

VASTO - Investe e scappa senza fare l'assicurazione. La moglie di un automobilista lancia un appello dalle pagine di Zonalocale: fatti avanti e denuncia il sinistro.

"Vi è mai capitato, di essere tamponati, mentre eravate alla guida della vostra auto e neanche il tempo di scendere, l'altra auto accellerava senza fermarsi e prestare soccorso? Bhe'... questo è capitato stamattina a mio marito, intorno alle ore 8.00, mentre percorreva la strada per andare al lavoro, Zona Conicella a Vasto. L'auto nera, guidata da una signora, che svoltava a destra, l'ha urtato strisciando la parte anteriore della nostra Opel Meriva Grigia. Nessun tentativo di rintracciarla... la signora è sparita nel nulla.Le altre auto in fila, increduli nell' assistere alla scena... quasi fulminante! Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo una gran paura. Chiediamo... se dovesse venirle il coraggio, può porre denuncia alla Sara Assicurazioni".

LETTERA FIRMATA

Gentile lettrice, le suggerisco in ogni caso - se non l'ha già fatto - di sporgere regolare denuncia, può darsi che dalle telecamere di videosorveglianza installate lungo il percorso della fuggitrice si possa risalire alla targa dell'auto e quindi alla responsabile.