Vasto, alunni della Nuova direzione didattica in Comune per la "Settimana della cittadinanza"

VASTO - Il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Scuola Anna Bosco questa mattina hanno raccolto l’invito degli alunni dei plessi della Nuova Direzione Didattica nell’ambito della settimana della cittadinanza, che si è svolta dal 21 al 25 Marzo.

Per primi sono stati ospitati in Sala Consiliare i bambini della 5A Peluzzo per approfondire le funzioni del sindaco ed il funzionamento del Comune. Hanno poi fatto visita insieme alla Dirigente Concetta Delle Donne ai bambini della Scuola dell’infanzia “San Michele”, a quelli della Scuola dell’Infanzia “Aniello Polsi” e della Scuola dell’infanzia “Incoronata” ed infine ai bambini della Scuola Primaria “Ritucci Chinni”.

Gli alunni hanno esposto i loro lavori e consegnato degli omaggi al primo cittadino. Inoltre hanno approfondito l’argomento dello Stemma Araldico del Municipio della città del Vasto e la storia del Gonfalone.

“Ringraziamo tutte le insegnanti della Nuova Direzione Didattica - hanno dichiarato Menna e Bosco - per l’intensa settimana di attività, un'originale iniziativa dedicata alla valorizzazione e promozione dell'educazione civica delle giovanissime generazioni.”