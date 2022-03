Marzo Rosa: "Rendersi cura di se stesse; il percorso senologico e il tumore mammario"

SAN SALVO - "Se si cura una malattia, si vince o si perde; ma se si cura una persona, vi garantisco che si vince, si vince sempre, qualunque sia l'esito della terapia". A scriverlo è Patch Adams ed è il motto scelto dal reparto di senologia dell’ospedale di Ortona diventato il filo conduttore dell’incontro ospitato ieri pomeriggio nella Casa della Maternità, dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Roberto Festa”, nell’ambito degli eventi del “Marzo Rosa”. Si è parlato della salute delle donne e nello specifico si è affrontato l’argomento, quanto mai attuale e devastante per le donne, del percorso senologico e del tumore mammario con la dottoressa Maria Saveria Tavoletta, dirigente medico del reparto di senologia dell’ospedale di Ortona.

Le donne presenti sono state prese quasi per mano, una ad una, per essere accompagnate dalla relatrice a volersi bene, ad avere cura di se stesse per captare ogni segnale che il corpo invia per scoprire per tempo il presentarsi di insorgenze tumorali.

“E’ stato un momento emozionante e di grande utilità grazie alla passione al servizio che ogni giorno la dott.ssa Tavoletta e gli altri medici della Breast Unit di Ortona impiegano per informare sulla prevenzione e sulla cura” commenta il sindaco Tiziana Magnacca che aggiunge: “Un’eccellenza della nostra regione e della nostra ASL che permette di avere cure complessive e multidisciplinari. L’approccio è alla cura della donna, nella sua unicità e nella sua tipicità, non in maniera standardizzata alla cura del cancro”.

Ma cos’è la Breast Unit? E’ un modello di assistenza specializzato nella diagnosi e cura e riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario, dove la gestione della paziente è affidata ad un gruppo multidisciplinare di professionisti dedicati e con esperienza specifica.

La dottoressa Tavoletta aggiunge l’assessore alle Pari Opportunità Maria Travaglini “ha tracciato una sorta di percorso senologico che deve essere seguito dalle donne, partendo dalla prevenzione, dalla diagnosi fino ad arrivare ai trattamenti medico-chirurgici e al follow-up nel tempo”.

Il tumore al seno rappresenta più del 30 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati in Italia.

L’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis ha ringraziato il dirigente medico del reparto di senologia perché attraverso il lavoro altamente specializzato ha dato speranze di vita a migliaia di donne che in questi si sono rivolte alla struttura sanitaria di Ortona.

“Marzo Rosa” continua il suo viaggio nella salute delle donne con l’incontro che si terrà domani, 26 marzo alle ore 17:00 sempre nella Casa della Maternità, dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Roberto Festa” con il dott. Vincenzo Biondelli, responsabile della Medicina della Riproduzione ostetrica e ginecologia dell’ospedale di Vasto, per parlare della fertilità oggi in Italia.