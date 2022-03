Vasto. "Insieme un progetto di vita", nasce un partenariato a favore dei disabili - VIDEO

VASTO - "Insieme un progetto di vita", questa la denominazione del progetto presentato ufficialmente questa mattina nella sala consiliare del Comune di Vasto.

Approvato dalla Regione Abruzzo, il progetto prevede il partenariato e il patrocinio dei Comuni di Vasto, Monteodorisio e Pollutri, la ASL 2 Lanciano-Vasto- Chieti con il consultorio familiare della ASL di Vasto, l'Istituto superiore "Palizzi" di Vasto, IIS "Mattei" di Vasto e il comprensivo di Monteodorisio, CSV Abruzzo e associazioni come Horizon onlus.



Lo scopo è quello di creare una struttura in rete tra ASL, amministrazioni, scuole e associazioni di settore per far sì che i ragazzi seguano un percorso per acquisire competenze fruibili a livello di dignità e interazione sociale, come spiega a Zonalocale Paola Mucciconi, presidente dell'Anffas sezione di Vasto, nel video che segue.