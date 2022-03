San Salvo. Lavori di adeguamento alla Porta della Terra

SAN SALVO - Intervento risolutivo per restituire alla piena funzionalità la Porta della Terra – Casa della Cultura e in particolare la sala Leone Balduzzi.

Sono stati infatti completati i lavori di miglioramento funzionale della struttura che hanno riguardato l’impianto di climatizzazione oltre a essere state predisposte, per la prima volta, le finestre di apertura per garantire un ulteriore ricambio dell’aria. Si è provveduto alla sostituzione delle vetrate esterne con dei vetri “a basso emissivo” per ridurre l’esposizione solare migliorando l’efficientamento energetico.

“L’intervento che ha beneficiato il salone della Porta della terra – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – non ha avuto alcun costo a carico dei cittadini di San Salvo. Siamo stati bravi a individuare finanziamenti specifici che ci hanno permesso di usufruire di risorse per circa 50mila euro per migliorare l’edificio dal punto di vista funzionale”.

L’assessore alla Cultura Maria Travaglini: “Finalmente possiamo utilizzare nella sua pienezza la struttura indiscutibile punto di riferimento culturale per la nostra città e in particolare la sala dedicata al mai dimenticato Leone Balduzzi. Sala che ora risulta più funzionale anche nella parte del soppalco dove sono stati eliminati i termoconvettori oramai obsoleti e non più in grado di climatizzare adeguatamente il locale”.