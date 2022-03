San Salvo, Comitato Protrignina Abruzzo e Molise appoggia Mariotti

SAN SALVO - La nostra associazione - scrive in una nota stampa Antonio Turdò, del direttivo del Comitato Protrignina Abruzzo e Molise - di tutela degli cittadini e degli automobilisti si è riunita per dire la sua sulle prossime elezioni di San Salvo. Come molti sanno la nostra organizzazione conta quasi 1400 iscritti di cui 400 dall’ Abruzzo e altri 350 dal Molise.

Abbiamo sempre voluto tutelare le masse popolari contro le cartelle pazze, contro le società di riscossione coattive, in certi casi anche nei confronti delle Polizie Municipali che non svolgono i servizi nel rispetto della legge. La nostra compagnia di tutela nell’incontro ultimo ha deciso di fare una chiara scelta di campo ed ha deciso di appoggiare per le prossime elezioni comunali la candidatura del dott. Giovanni Mariotti, espressione di tre liste del centro sinistra, persona a cui riconosciamo spessore morale, disponibilità umana e capacità amministrativa. Molto probabilmente la nostra organizzazione avrà un proprio candidato presente nella consultazione elettorale, nella lista “Democratici per San Salvo”. Agli automobilisti rivolgiamo questo invito pressante affinchè tutti siamo capaci di dare una espressione elettorale a favore del dott. Giovanni Mariotti, che si occuperà di strade, viabilità e infrastrutture e questo deve valere sia per gli automobilisti ma anche per i pedoni.

Siamo una trincea di legalità in un territorio a confine con Regioni nelle quali sono presenti organizzazioni malavitose che emanano un’ alta pericolosità e corrodono quotidianamente il vivere civile e sociale della popolazione. Noi siamo certi che con Giovanni Mariotti la legalità e la moralità nella pubblica amministrazione di San Salvo crescerà e si fortificherà. Invitiamo quindi gli automobilisti, gli utente ed i cittadini tutti nostri associati e le loro famiglie a dare una grande collaborazione elettorale a Giovanni Mariotti.