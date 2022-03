Movimento politico per Giovanni Mariotti Sindaco: «Magnacca boccia la De Nicolis»

«Nel rimpasto di giunta fatto dalla Magnacca a sorpresa non vi è il nome del candidato sindaco del centrodestra Emanuela De Nicolis», così in una nota del Movimento politico per Giovanni Mariotti Sindaco. «Molto probabilmente il sindaco è stata costretta a fare questa scelta per cercare di tenere ancora insieme i cocci di quel che resta della sua maggioranza. Tutti ci saremmo aspettati che con il rimpasto vi sarebbe stato l’ingresso in giunta della De Nicolis dandole la possibilità in questi ultimi mesi di mandato di entrare dentro i meccanismi di gestione della macchina amministrativa, invece non è così. I veti e i ricatti dei singoli consiglieri - si legge in conclusione della nota - hanno costretto il sindaco a fare scelte diverse cercando di tenere assieme una maggioranza raccogliticcia per arrivare a fine mandato. San Salvo ha bisogno di cambiare, perché il fallimento di questa maggioranza ormai è sotto gli occhi di tutti».