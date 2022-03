San Salvo. Presentato il libro "Sua maestà di un amore"

SAN SALVO - È stato presentato sabato scorso presso la Sala Leone Balduzzi della Porta della Terra a San Salvo il libro "Sua maestà di un amore" della scrittrice molisana Laura D'Angelo. L' evento, organizzato dall'Amministrazione comunale di San Salvo in collaborazione con il Premio "R. Artese", all'interno del Calendario di incontri culturali previsti per il "Marzo Rosa", ha rappresentato un ritorno della cultura in presenza dopo l'interruzione imposta dal protocollo emergenziale del Covid-19. Ad intervenire, oltre all'autrice, sono stati l'Assessore alla cultura Maria Travaglini e Il Presidente del Premio San Salvo Virginio Di Pierro, i quali hanno sottolineato il valore educativo e formativo della letteratura come base di sviluppo umano e culturale. Così l'Assessore Maria Travaglini: "Abbiamo scelto ancora una volta di puntare sulla valorizzazione dell'umano, in quanto la cultura, la poesia sanno parlare all'uomo di ogni tempo". Il libro di prose poetiche, edito da Scatole parlanti, è stato raccontato dall'autrice Laura D'Angelo, che ha dialogato con Annalisa Preta e con il moderatore Pino Cavuoti.