San Salvo. “Marzo Rosa”, incontro sul tumore al seno e sul percorso senologico

SAN SALVO - Giovedì 24 marzo alle ore 17:00 presso la Casa della Maternità, dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Roberto Festa" in corso Garibaldi a San Salvo, nell’ambito degli eventi del “Marzo Rosa”, si terrà il primo appuntamento dedicato alla salute delle donne.

Sarà la dottoressa Maria Saveria Tavoletta, dirigente medico del reparto di senologia dell’ospedale di Ortona, a parare dei tumori al seno. Traccerà una sorta di percorso senologico che deve essere seguito dalle donne, partendo dalla prevenzione, dalla diagnosi fino ad arrivare ai trattamenti medico-chirurgici e al follow-up nel tempo.

Il tumore al seno rappresenta più del 30 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati in Italia.



“Durante questi due anni di pandemia molte donne non si sono recate in ospedale per timore di contrarre il Covid, quindi oggi più che mai – commenta l’assessore alle Pari opportunità Maria Travaglini – ribadiamo l’importanza della prevenzione e dei controlli periodici per prevenire questa e altre patologie”.

Il numero di casi di tumore al seno è in costante aumento, anche se rispetto al passato sono molto migliorate le percentuali di guarigione. “La diagnosi precoce è fondamentale – conclude il sindaco Magnacca – perché contribuisce a ridurre la mortalità per questa patologia”.