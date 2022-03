San Salvo, Magnacca nomina nuovi assessori Elisa Marinelli e Vincenzo Larcinese

SAN SALVO: “Per senso di responsabilità e per consentire alla macchina esecutiva di essere sempre al massimo dell’efficienza operativa, ho provveduto questa mattina a reintegrare la composizione della Giunta”. E’ l’annuncio del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

A tutt’oggi c’è ancora incertezza sulla data del voto – che potrebbe slittare a metà giugno o addirittura in autunno per le notizie che arrivano dal Ministero dell’Interno – ragion per cui “si avverte la necessità di dotare San Salvo di quanto necessario per affrontare la stagione estiva, sia nell’aspetto di cura del calendario estivo e sia per disciplinare l’organizzazione della Polizia locale”.

“A tutto ciò voglio evidenziare l’inopportunità di non accentrare così tante deleghe nella persona del sindaco, onde rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa, che continua a essere incessante come è visibile nei tanti cantieri aperti e nell’attività svolta a servizio dei cittadini” sottolinea Magnacca.

“Dopo aver messo in sicurezza il nostro Comune, approvando il bilancio di previsione, provvediamo a mettere il prossimo sindaco e la prossima giunta nelle condizioni di essere immediatamente operativi per il bene di San Salvo, dei suoi cittadini e dei suoi turisti”.

“C’è del lavoro soprattutto operativo da portare avanti sino al giorno del voto per il quale e, con la condivisione della maggioranza, ho scelto la consigliera Elisa Marinelli della lista “Per San Salvo” e Vincenzo Larcinese della lista “Lista popolare”, quali nuovi assessori”.

“Elisa e Vincenzo sono già al lavoro, a testa bassa e con l’umiltà di chi lavora e parla attraverso i fatti. Buon lavoro ai nuovi assessori e alla Giunta tutta” conclude il sindaco Tiziana Magnacca.

A Elisa Marinelli le deleghe a: Attività Produttive, Sport, Trasporti, Economato, Turismo e Spettacolo.

A Vincenzo Larcinese le deleghe a: Sicurezza Urbana, Viabilità, Polizia Municipale, Politiche attive per la legalità, Servizi Demografici, Stato Civile, Elettorale.