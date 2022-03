Infrastrutture, De Nicolis: «Con Marsilio discusso del "Pacchetto San Salvo"»

PESCARA - «Il ruolo strategico di San Salvo per lo sviluppo infrastrutturale dell'Abruzzo è una priorità della Regione. Il presidente Marsilio, con il quale ho avuto uno scambio di vedute al margine dell'incontro di ieri a Pescara, ha ribadito la centralità della nostra cittadina: infrastrutture per l'industria, la logistica, la viabilità, la sanità, il turismo sono gli elementi al centro di un pacchetto di iniziative per una nuova fase di crescita della nostra città».

Questo il commento della candidata Sindaco di centrodestra di San Salvo Emanuela De Nicolis a seguito del tavolo tecnico istituzionale sul progetto di variante della statale 16 Vasto-San Salvo al quale ha partecipato insieme al presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano.

«Il presidente Marsilio sarà presto nella nostra città - ha concluso De Nicolis - per condividere le progettualità dell'amministrazione regionale e ascoltare le proposte che saranno al centro del nostro programma elettorale. La forza della filiera istituzionale tra Comune e Regione resta un valore strategico da conservare e promuovere».