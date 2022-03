Vasto, Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti in scena con "Parlami d’amore"

VASTO - Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti vanno in scena a Vasto con "Parlami d'amore" di Philippe Claudel, un testo che parla di una coppia che sta attraversando una profonda crisi e racconta come possano sgretolarsi in poco tempo i punti di riferimento e le fondamenta di un rapporto. È un testo che ha la capacità di indagare l'animo umano e di muoversi come un investigatore alla ricerca della verità nel privato di un rapporto di coppia.

Si tratta di un "viaggio" condotto con grande capacità di introspezione psicologica ma anche attraverso una straordinaria e pungente ironia che attraversa tutto il testo e lo spettacolo.

Lo spettacolo si svolgerà domenica 27 marzo 2022 dalle ore 19:00, presso il Teatro in via Madonna dell'Asilo 13 a Vasto.