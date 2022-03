Vasto, Papi Gump riparte a piedi per portare un messaggio di pace in Ucraina - VIDEO

VASTO - A piedi, comune dopo comune, fino al confine, poi in Polonia, cercando in seguito di entrare in Ucraina, per mandare un messaggio ai potenti della Terra: "Cercate un accordo fatto di dialogo, parole, intelligenza più che di forza, perché alla fine chi paga, come già stanno pagando, sono i bambini".

È questo il messaggio che vuole mandare Antonio Borromeo, alias Papi Gump, pronto a partire per un altro viaggio, rigorosamente percorso a piedi, che toccherà tutti i comuni d'Italia fino ad arrivare in Polonia e, forse, in Ucraina.

Ma questa volta è un viaggio improvvisato, come dice lo stesso Borromeo nel video, che necessita quindi di aiuto da parte di chi decide di appoggiarlo.

Per chi vuole dare una mano e sostenere Papi Gump durante il viaggio, può contribuire utilizzando i seguenti metodi di pagamento:

In viaggio a piedi con PAPI GUMP destinazione UCRAINA

Antonio Borromeo

BRRNTN65T29B865F

Postepay

5333 1711 5059 3925

IBAN

IT71Q3608105138215939515952