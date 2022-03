Vasto, jazz sul palco del Teatro Rossetti con "Michele Di Toro Trio"

VASTO - Domenica 27 marzo, alle ore 19:00 torna il jazz sul palco del Teatro Rossetti di Vasto con il “Michele Di Toro Trio”.

Questo concerto fa parte di uno dei due appuntamenti sospesi causa Covid della Stagione 2019/20.

Priorità ai vecchi abbonati che hanno diritto al posto previa conferma di presenza prima dell’evento stesso a Do It Yourself (0873/566140).

Michele Di Toro al pianoforte, Yuri Goloubev al contrabbasso, Marco Zanoli alla batteria.

«...una straordinaria testimonianza di quanto il jazz europeo abbia saputo esprimere e continui a fare in questa ultima decade...una delle migliori novità che io abbia mai ascoltato negli ultimi anni».

Così si esprimeva il grande pianista Enrico Pieranunzi nelle liner notes del loro disco di esordio (“Il Passo del Gatto”, Abeat 2006).

Sono passati alcuni anni da quel brillante debutto. Oggi il trio ha raggiunto un grado di maturazione artistica elevatissimo diventando, senza dubbio, tra le più interessanti ed originali proposte artistiche del panorama jazz europeo degli ultimi anni.

Posto unico € 15, studenti € 10