Vastese, arriva l’ufficialità: si continua a giocare all’Aragona, ma ancora a porte chiuse

VASTO - È arrivata la decisione definitiva, la Vastese continuerà a giocare all'Aragona, sempre a porte chiuse, prevedibilmente fino al termine della stagione. Ieri con un sondaggio il club biancorosso aveva lasciato il dubbio rivelando le due opzioni, giocare a Vasto ma senza tifo o dare la possibilità ai tifosi di sostenere la squadra a Pineto.

Alla fine a prevalere è la prima soluzione. La società poco fa ha infatti comunicato che la gara contro il Tolentino, anticipata a sabato 26 marzo, con fischio d'inizio fissato alle ore 14:30, si giocherà come le scorse gare casalinghe allo Stadio di via San Michele, ancora una volta senza sostenitori al seguito.

La dirigenza ha lavorato intensamente per spostarsi su un campo neutro, in modo da consentire ai tifosi di seguire la propria squadra del cuore, ma non si sono trovate le condizioni giuste e così tutte le ipotesi sul tavolo, da Atessa a Pineto passando per Ortona e Francavilla, sono sfumate.

Nel frattempo, domani, mercoledì 23 marzo, sulla questione della chiusura al pubblico dello Stadio interverrà in conferenza stampa il sindaco di Vasto Francesco Menna.