Tre pini abbattuti nel parcheggio fotovoltaico per far spazio al fioraio - FOTO

VASTO - Tre pini abbattuti nel parcheggio fotovoltaico di via Conti Ricci ed è subito polemica. Stamani operai al lavoro per sradicare tre arbusti e consentire ocsì lo spostamento di una rivendita di fiori costretta a sua volta al trasloco per consentire i lavori di ampliamento del cimitero. L'attività ha suscitato le critiche nel gruppo facebook "Noi che non vogliamo il cementificio a Punta Penna": «Non c'è pace per i nostri alberi. La loro tutela - è il tenore di un commento - è sempre all'ultimo posto". Critiche prevedibili, seppure i lavori siano perfettamente in regola, in ossequio a una delibera di consiglio comunale del primo mandato dell'amministrazione Menna. L'ampliamento del cimitero infatti prevede lo spostamento del fioraio, possibilità che tra l'altro era già contemplata nell'atto di concessione.