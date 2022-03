Monteodorisio, a giudizio la ditta che ha gestito la discarica fino al 2019 - VIDEO

MONTEODORISIO - A giudizio la ditta di Campobasso Ecogreen srl di Enrico Perretta che ha gestito fino al 2019 l'isola ecologica di località Scosse a Monteodorisio.

L'amministrazione del sindaco Catia Di Fabio, all'epoca appena insediatasi, aveva commissionato una perizia sull'isola ecologica, dalla quale era emerso che la gestione non sarebbe stata conforme alle normative vigenti in materia di rifiuti urbani in quanto, in assenza delle prescritte autorizzazioni, avrebbe raccolto all'interno del centro di raccolta rifiuti pericolosi e non contemplati dall'autorizzazione comunale, tra i quali imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, rifiuti urbani non specificati e residui indifferenziati.

Il Comune si è costituito parte civile contro la Ecogreen e all'udienza del 17 marzo scorso, il giudice monocratico di Vasto ha fissato la data d'inizio della fase dibattimentale al prossimo 12 maggio. "Oggi - dichiara il sindaco Di Fabio - l'isola ecologica è un fiore all'occhiello".