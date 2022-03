Giovanissimi regionali, Virtus Vasto e Aquilotti San Salvo iniziano la 2ª fase con delle goleade

VASTO - Virtus Vasto e Aquilotti San Salvo inaugurano nel migliori dei modi la seconda fase del campionato Giovanissimi regionali. Entrambe le squadre, impegnate nel girone I per la Coppa Abruzzo, sono state infatti protagoniste di una goleada.

I biancorossi guidati da Donato Anzivino hanno battuto 6-0 la Virtus Cupello grazie ai gol di Tomeo, Ventrella, Esposito, Soria, Luciani e Di Fonzo. Pokerissimo, invece, per i sansalvesi, che ad Atessa sono andati a segno con Griguoli, due volte, Di Tullio, Antenucci e Soriano per il 5-0 finale.

Nello stesso raggruppamento ha ottenuto un punto prezioso la PGS Vigor Don Bosco. La squadra di Fiorenzo D'Ainzara, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, nella ripresa si è ritrovata sotto di due gol ma non ha mollato e con Samuele Zurlino e Claudio Damiani ha pareggiato il computo dei gol; 2-2 il risultato finale.

Nel girone E per il titolo regionale passo falso della Bacigalupo Vasto Marina sul campo dell'Olympia Cedas. I ragazzi di Piero Brognoli nel primo tempo hanno sbagliato un po' dietro pagando gli errori con due gol, ma sono stati anche sfortunati perché in un paio di occasioni hanno avuto la possibilità di accorciare le distanze, ma prima la traversa e poi il portiere hanno detto di no. Andrea Tracchia, qualche settimana fa convocato dalla Rappresentativa nazionale Under 15, con il gol del 2-1 ha scosso i suoi, che sono andati vicini al pari per tre volte, senza riuscire a concretizzare. A 10' dalla fine il 3-1 dei padroni di casa ha messo la parola fine sul match.

La Virtus Lanciano invece ha ottenuto un 1-1 in casa de L'Aquila Soccer, nella partita del girone F per il titolo regionale.

GIRONE E - TITOLO REGIONALE (1ª GIORNATA)

River Chieti '65 U15 0-1 Cantera Adriatica U15

Olympia Cedas U15 3-1 Bacigalupo Vasto Marina U15

GIRONE F - TITOLO REGIONALE (1ª GIORNATA)

Gladius Pescara U15 1-6 Pineto U15

L'Aquila Soccer U15 1-1 Virtus Lanciano U15

GIRONE I - COPPA ABRUZZO (1ª GIORNATA)

Atessa U15 0-5 Aquilotti San Salvo U15

Union Fossacesia U15 2-2 PGS Vigor Don Bosco U15

Virtus Vasto U15 6-0 Virtus Cupello U15