Le parate di Jesus Quintero non bastano, il Futsal Vasto viene sconfitto 6-1 in casa della Minerva

VASTO - È un Futsal Vasto deludente quello che si presenta in casa della Minerva per il match della 24ª giornata, maturando una sconfitta per 6-1. Biancorossi troppi molli, mai in partita e autori di tante leggerezze difensive, pagate a caro prezzo.

Nel secondo tempo, sul risultato di 3-1, Colombaro e compagni hanno provato a tornare in partita con il giro palla, sfruttando anche la tattica del portiere di movimento, ma i padroni di casa non hanno concesso spazi. Nel finale la Minerva con tre gol ha chiuso definitivamente i giochi.

La squadra di mister Rossi deve ringraziare il neo-arrivato Jesus Quintero, portiere spagnolo classe 2002 ingaggiato nella giornata di ieri, che ha evitato un passivo peggiore con interventi prodigiosi.

LA CRONACA

Parte bene il Futsal Vasto, dopo qualche minuto ha a proprio favore un calcio di punizione per atterramento di Colombaro, ma Luis Miguel calcia sulla barriera. Al 5° i padroni di casa passano in vantaggio con Ciccotosto, ma la squadra biancorossa si dimostra viva, infatti qualche minuto più tardi Salvatore colpisce un palo. La reazione dei ragazzi di Rossi viene premiata perché al 9° Colombaro su calcio di punizione firma l'1-1.

Dopo la rete gli ospiti soffrono più del dovuto a causa di troppe leggerezze difensive, la Minerva si fa sentire colpendo un palo, il Futsal Vasto non riesce a trovare le giuste contromisure e al 13° subisce il 2-1 di Ciccotosto. La squadra biancorossa non riesce più ad attaccare, il pallino del gioco ce l'hanno sempre gli avversari che fanno girare bene palla. La difesa del Futsal Vasto tiene a fatica, il neo-arrivato Jesus Quintero, portiere classe 2002, ci mette una pezza con dei buonissimi interventi in due, tre occasioni, ma non può nulla al 25° sul tiro di Di Nardo, che porta la Minerva sul 3-1.

Durante l'intervallo mister Rossi si sofferma con i suoi su alcuni particolari tattici, ma a inizio ripresa Colombaro e compagni tornano a soffrire gli attacchi pericolosi dei padroni di casa, l'estremo difensore biancorosso è chiamato ancora all'intervento. Poi il Futsal Vasto adotta la tattica del portiere di movimento, Jesus Quintero aiuta la squadra nel giro palla, inizia un lungo fraseggio dei biancorossi che chiudono la Minerva nella propria metà campo e cercano il varco giusto, Joao Pedro si infila in mezzo e va alla conclusione, che finisce a lato.

È una fase in cui la squadra di Rossi riesce ad avere in mano il pallino del gioco, prova ad aprire la compatta difesa di casa con il possesso palla; ci prova da fuori anche Jesus Quintero, senza mettere in grossa difficoltà il portiere avversario.

Al 20° il Futsal Vasto paga a caro prezzo la tattica del portiere di movimento, la Minerva dalla propria area, con la porta sguarnita, segna il 4-1 e alla stessa maniera sigla il 5-1 qualche secondo più tardi. Jesus Quintero è costretto a tornare stabilmente tra i pali, ma al 24° subisce anche il 6-1. Il portiere spagnolo riesce comunque a evitare il 7-1 prima del fischio finale.

24ª GIORNATA SERIE C1

Minerva C5 6-1 Futsal Vasto C5

Dynamo Faras C5-Academy L'Aquila C5 (mercoledì 23 marzo ore 20:00)

Futsal Celano C5-Lisciani Teramo C5 (mercoledì 23 marzo ore 20:00)

Futsal Lanciano C5-Atletico Silvi C5 (mercoledì 23 marzo ore 20:00)

Orione Avezzano C5-Città Di Chieti C5 (mercoledì 23 marzo ore 20:00)

Sulmona Futsal C5-Sport Center Celano C5 (mercoledì 23 marzo ore 20:00)

Lions Bucchianico C5-La Fenice C5 (mercoledì 23 marzo ore 21:00)

Riposo: Hatria Team C5

CLASSIFICA

Sulmona Futsal C5 58 (una partita in meno)

Sport Center Celano C5 48 (due partite in meno)

Futsal Celano C5 44 (due partite in meno)

Atletico Silvi C5 42 (due partite in meno)

Futsal Lanciano C5 42 (una partita in meno)

Minerva C5 40 (una partita in meno)

Orione Avezzano C5 34 (una partita in meno)

Hatria Team C5 34 (due partite in meno)

Lisciani Teramo C5 30 (una partita in meno)

Academy L'Aquila C5 21 (due partite in meno)

Futsal Vasto C5 20

Città Di Chieti C5 17 (due partite in meno)

Lions Bucchianico C5 12 (due partite in meno)

Dynamo Faras C5 9 (due partite in meno)

La Fenice C5 9 (due partite in meno)