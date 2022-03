Da Teknika polistirolo il mix perfetto tra esperienza, creatività e professionalità

Teknika polistirolo è un’attività con ormai diversi anni di esperienza nel proprio settore di riferimento. La storia dell’azienda inizia quando Michele, che precedentemente lavorava esclusivamente nel settore edile, si trova davanti a una forte esigenza di mercato. Non tutti sanno infatti che le componenti in polistirolo sono molto ricercate nelle costruzioni edili e che servono per diverse realizzazioni: cornici, casseri per la gettata del cemento armato, realizzazioni con travi in finto legno, marcapiani e tanto altro. Ovviamente, quando si tratta di elementi da inserire negli spazi esterni di un edificio c’è bisogno di fare un passaggio fondamentale: la resinatura. Anche in questo campo Teknika polisitirolo è esperta e segue tutte le procedure per dei risultati duraturi e garantiti grazie all’utilizzo di resine certificate professionali.

Grazie ai suoi minuziosi lavori di precisione, Michele viene spesso chiamato “Giotto” da amici e clienti che restano stupiti dell’attenzione ai dettagli messa su ogni lavoro, ma anche dalla creatività e dall’ingegno che spesso richiedono delle esigenze particolari. Da poco, tutte queste qualità vengono poste anche sulle realizzazioni in plexiglass, con cui è possibile realizzare dal semplice segnaposto per una cena o un evento ad alcuni particolari accessori per le imbarcazioni. Ovviamente, senza dimenticare tutto ciò che è possibile realizzare con il polistirolo: basi per torte, scenografie, allestimenti commerciali, decorazioni, oggetti d’arredo. A garantire un risultato straordinario è sempre la passione di Michele, che riesce a trasformare le idee più bizzarre in realtà.

Dalle esigenze edili e più tecniche, fino a quelle decorative e di intrattenimento, Teknika Polistirolo è il posto giusto per ideare e creare le soluzioni perfette ai vostri desideri.

