Allievi regionali, 2-2 sia per la Virtus Vasto che per la Bacigalupo all’esordio nella 2ª fase

VASTO - Inizia con un 2-2 ad Avezzano la seconda fase del campionato Allievi regionali per la Virtus Vasto. I biancorossi, impegnati nel girone E per il titolo regionale, dopo essere passati in svantaggio sono riusciti a pareggiare i conti con Ricciardi che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con il destro, a pochi metri dalla porta, ha insaccato in rete. La Virtus è riuscita anche a passare in vantaggio con Aprea, che ben servito in area ha approfittato dell'uscita del portiere avversario andando in gol. Poi la squadra vastese si è fatta riacciuffare dai padroni di casa.

Stesso risultato per la Bacigalupo, nella partita valida del girone F per il titolo regionale contro l'Universal Roseto. I biancazzurri sono stati protagonisti di un inizio da incubo ritrovandosi dopo 20 minuti di gioco sotto di due gol. La squadra di mister Massimo Baiocco è stata brava a non mollare riuscendo ad accorciare le distanze al 25° con Nikolò Marino. Si va dunque a riposo sul 2-1, nonostante l'Universal Roseto sia stato più volte vicino a riportarsi avanti di due gol. Al 76° Nicolò Lemme su una corda respinta del portiere avversario si fa trovare pronto spingendo il rete la palla del 2-2, risultato finale del match.

Successo per 2-1 della Virtus Lanciano contro l'Union Fossacesia, nella gara del girone I per la Coppa Abruzzo. Nello stesso raggruppamento da registrare la sconfitta in casa di Aquilotti San Salvo, battuto 2-0 dal Val Di Sangro.

GIRONE E - TITOLO REGIONALE (1ª GIORNATA)

Avezzano U17 2-2 Virtus Vasto U17

Giulianova U17 2-2 Gladius Pescara 2010 U17

GIRONE F - TITOLO REGIONALE (1ª GIORNATA)

Bacigalupo Vasto Marina U17 2-2 Universal Roseto U17

D'Annunzio Pescara U17 0-3 Pucetta Calcio U17

GIRONE I - COPPA ABRUZZO (1ª GIORNATA)

Virtus Lanciano U17 2-1 Union Fossacesia U17

Aquilotti San Salvo U17 0-2 Val Di Sangro U17

Francavilla U17-Atessa U17 (30 marzo)