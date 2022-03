Vasto. "Quattro di Spade" di Teodoro Spadaccini festeggia 45 anni di attività - VIDEO

VASTO - Da 45 anni in via Naumachia, nel cuore di Vasto, a pochi passi da piazza Rossetti: Teodoro Spadaccini, il titolare del negozio "Quattro di Spade" apre le porte del suo storico e coloratissimo punto vendita di frutta e verdura raccontando alle telecamere di Zonalocale come ha visto cambiare il centro storico e il commercio in quasi mezzo secolo di attività.

Dopo averci raccontato anche un simpatico aneddoto, Teodoro lancia un messaggio a tutti coloro che vorrebbero aprire un'attività commerciale come la sua, soprattutto in un momento difficile come quello attuale: «Il successo o l'insuccesso di un'iniziativa imprenditoriale, di qualsiasi tipo, dipendono dall'onestà e dall'impegno di chi la porta avanti.

Il mio lavoro richiede numerosi sacrifici, che non molti giovani sono disposti ad accettare: mi sveglio nel cuore della notte da anni, la fatica è tanta. Ma sono una persona fortunata: ho avuto anche la possibilità di viaggiare in tutto il mondo e questo mi ha insegnato moltissimo».