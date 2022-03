Seconda Categoria, il derby se lo aggiudica la Virtus Vasto: Vasto United battuto 3-1

VASTO - La Virtus Vasto si aggiudica un derby molto importante per la lotta per la salvezza diretta battendo 3-1 il Vasto United nella 19ª giornata del campionato di Seconda Categoria.

La Virtus sfrutta il vantaggio di aver riposato in settimana, come non è capitato al Vasto United, che ha recuperato il match di Casalanguida, e con i gol Bevilacqua, Benvenga e Fosco confeziona una vittoria che le permette di accorciare in classifica a soli due punti sulla squadra allenata da Luigi Ascatigno. Così facendo la Virtus si è aperta l'occasione del sorpasso, che potrebbe avvenire in caso di vittoria nel recupero di mercoledì contro il Montazzoli.

Il Vasto United si ritrova invece in una fase delicata del suo campionato perché dopo la striscia di 9 risultati utili consecutivi nel giro di cinque giorni ha incassato due sconfitte e si ritrova ora ad affrontare un duro trittico di partite contro Torrebruna, Unione Sportiva Gissi e Draghi San Luca. In questo momento la squadra sarà chiamata a dimostrare una grande tenuta mentale, con la consapevolezza che gli ultimi quattro match di campionato sono sulla carta molto più alla portata.

19ª GIORNATA SECONDA CATEGORIA

Casalanguida 2-0 Draghi San Luca

Montazzoli 1-0 Unione Sportiva Gissi

Torrebruna 2-1 San Buono

Trigno Celenza 0-3 Odorisiana

Villa Santa Maria 3-2 Rocca San Giovanni

Virtus Vasto 3-1 Vasto United

Altinese 0-0 Atletico Roccascalegna

CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA

Casalunguida 33

Draghi San Luca 33

Torrebruna 32 (una partita in meno)

Trigno Celenza 31

Unione Sportiva Gissi 31

Altinese 30

Odorisiana 28 (una partita in meno)

Montazzoli 25 (una partita in meno)

Virtus Rocca San Giovanni 24 (una partita in meno)

Vasto United 22

Virtus Vasto 20 (una partita in meno)

Villa Santa Maria 20

San Buono 11 (una partita in meno)

Atletico Roccascalegna 7