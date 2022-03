Incidente in via Ciccarone, coinvolto un disabile in carrozzina

VASTO - Un disabile è stato coinvolto in un incidente stradale in via Ciccarone. L'uomo, sulla sua carrozzina, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato scaraventato in terra da un'automobile che sopraggiungeva da via Ciccarone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i sanitari dell'ambulanza che hanno condotto l'uomo al pronto soccorso per i controlli del caso. Fortunatamente pare che le condizioni del malcapitato non destino preoccupazione.