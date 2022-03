Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questa domenica

VASTO - Con la Vastese Calcio e la Vasto Basket a riposo, in primo piano in questa domenica il calcio con Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria, che presentano alcune importanti partite per la salvezza. Programma comunque ricco, in campo anche Daniela Sabatino con la sua Fiorentina femminile e Nicolò Cavuoti nel Campionato Primavera, senza dimenticare le giovanili di calcio e del futsal.

CALCIO

Eccellenza: Torrese-Bacigalupo Vasto Marina (ore 15:00; Stadio Comunale di Castelnuovo Vomano)

Eccellenza: Lanciano Calcio-Casalbordino (ore 15:00; Stadio Comunale Guido Biondi di Lanciano)

Eccellenza: Virtus Cupello-Il Delfino Curi Pescara (ore 15:00; Stadio Comunale di Cupello)

Promozione, girone C: Ortona Calcio-Scafapassocordone (ore 15:00; Stadio Comunale di Ortona)

Promozione, girone C: San Salvo-Atessa (ore 15:00; Stadio Comunale Davide Bucci di San Salvo)

Promozione, girone C: Athletic Lanciano-Bucchianico (ore 15:00; Campo Di Meco di Lanciano)

Seconda categoria, girone F: Virtus Vasto-Vasto United (ore 15:00; Campo San Paolo di Vasto)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi provinciali U15, girone unico: Sporting San Salvo U15-Academy Frentana 2020 U15 (ore 10:00; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Giovanissimi provinciali U15, girone unico: Torrebruna U15-Virtus Vasto U15 (ore 10:30)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone E, titolo regionale: Olympia Cedas Sulmona U15-Bacigalupo Vasto Marina U15 (ore 10:00; Stadio Francesco Pallozzi di Sulmona)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone F, titolo regionale: L'Aquila Soccer School U15-Virtus Lanciano U15 (ore 10:30; Campo federale "Nello Mancini" di Fossa)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Virtus Vasto U15-Virtus Cupello U15 (ore 10:30; Campo San Paolo di Vasto)

Allievi provinciali U17, girone unico: PGS Vigor Don Bosco U17-Casolana U17 (ore 09:45; Salesiani Ezio Pepe di Vasto)

Allievi regionali U17, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Aquilotti San Salvo U17-Val di Sangro U17 (ore 11:00; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

CALCIO FEMMINILE

Eccellenza femminile: Bacigalupo Vasto Marina-Olimpia Femminile (ore 15:00; Stadio Fantini di Vasto Marina)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 15 regionale, girone B: Futsal Vasto C5 U15-Città Di Chieti C5 U15 (ore 11:00; Nuovo Polo San Gabriele di Vasto)

Under 17 regionale, girone B: Vigor Lanciano C5 U17-Roccaspinalveti C5 U17 (ore 10:30; Palasport di Fossacesia)

Under 19 regionale, girone B: Futsal Vasto C5 U19-Futsal Celano C5 U17 (ore 17:00; Nuovo Polo San Gabriele di Vasto)

BASKET

Serie D: Unibasket Lanciano-Nuovo Pineto Basket (ore 18:00; Palazzetto di Orsogna)

PALLAVOLO

Serie A2: Impavida Ortona-Kemas Lamipel Santa Croce (ore 18:00; PalaSport di Ortona)

NICOLÒ CAVUOTI (CALCIO MASCHILE)

Campionato Primavera: Cagliari-Bologna (ore 11:00; Centro Sportivo Asseminello)

DANIELA SABATINO (CALCIO FEMMINILE)

Serie A femminile: Fiorentina-Hellas Verona (ore 12:30; Stadio Gino Bozzi di Firenze)

ALESSIA STIVALETTA (CALCIO FEMMINILE)

Serie C femminile: Lecce Women-Chieti Femminile (ore 14:30; Campo Comunale "La Torre")