Promozione, il San Salvo conclude al meglio una grande settimana: fermata anche l’Atessa

SAN SALVO - Continua il grande momento del San Salvo, che, dopo aver fermato l'Union Fossacesia e battuto in settimana lo Scafapassocordone, ha ottenuto un risultato positivo con un altro avversario in lotta per i piani alti della classifica, l'Atessa.

Al "Bucci" di San Salvo è finita 0-0 in un match in cui i ragazzi di Zeytulaev hanno risentito fisicamente dell'impegno infrasettimanale, infatti dopo un primo tempo di buona intensità il ritmo è un po' calato nella ripresa.

Primi 45 minuti in cui, dopo un'occasione per gli ospiti, i biancazzurri sono andati vicini al gol con un tiro da fuori di Roman Torres. Nel secondo tempo con i cambi mister Zeytulaev ha cercato maggiore velocità sulle fasce e proprio su un paio di cross il San Salvo si è fatto vedere pericolosamente in avanti, senza riuscire a concretizzare.

È comunque un pareggio che strappa sorrisi al San Salvo perché con questo 6° risultato utile consecutivo - in questa striscia positiva di partite il San Salvo ha affrontato ben quattro squadre che le stanno sopra in classifica - allunga a +4 sulla zona play-out. Domenica prossima un altro match difficile, a Miglianico.

20ª GIORNATA PROMOZIONE (GIRONE C)

Athletic Lanciano 1-2 Bucchianico

Casolana 6-1 Tollese

Francavilla 0-2 Miglianico

Ortona 1-0 Scafapassocordone

San Giovanni Teatino 0-1 Union Fossacesia

San Salvo 0-0 Atessa

Val Di Sangro 4-0 Elicese

CLASSIFICA PROMOZIONE (GIRONE C)

Union Fossacesia 41

Ortona 40

Miglianico 34

Scafapassocordone 33

Atessa 33

Casolana 33

Francavilla 28

San Salvo 27

San Giovanni Teatino 24

Tollese 23

Val Di Sangro 19

Elicese 18

Bucchianico 16

Athletic Lanciano 7