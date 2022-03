Eccellenza, il Casalbordino batte il 5: anche il Lanciano si deve arrendere

CASALBORDINO - È un Casalbordino da capogiro, che al "Guido Biondi" di Lanciano batte il cinque. La squadra casalese infatti nel match valido per la 28ª giornata batte 3-1 anche il Lanciano centrando la 5ª vittoria consecutiva. Una partita giocata molto bene dagli ospiti, che sono passati in vantaggio nel corso del primo tempo con Ciafardini. Poi il raddoppio nel secondo tempo, dopo un paio di occasioni non concretizzate, con Della Penna. I frentani, oggi messi in seria difficoltà, con Bocchio hanno accorciato le distanze nella seconda metà della ripresa, ma qualche minuto più tardi Della Penna in contropiede ha firmato la sua personale doppietta e ha blindato la vittoria del Casalbordino.

Con questo risultato i casalesi in classifica scavalcano la Bacigalupo Vasto Marina, che in casa della Torrese pareggia 0-0 conquistando il primo punto dal ritorno di mister Antonaci, al termine di un match giocato prevalentemente in fase difensiva. Stesso risultato per la Virtus Cupello contro Il Delfino Curi Pescara: un piccolo ma importante passo avanti per i rossoblù, che ora vedono il 5° posto a un solo punto, anche se si deve ben vedere dalle inseguitrici, lo stesso Il Delfino Curi Pescara e il Montesilvano, che hanno delle gare da recuperare.

28ª GIORNATA

Montesilvano 1-1 Alba Adriatica

Capistrello 1-2 Avezzano

L'Aquila 0-0 Renato Curi Angolana

Lanciano 1-3 Casalbordino

Penne-Sambuceto (RINVIATA)

Spoltore 2-3 Pontevomano

Torrese 0-0 Bacigalupo Vasto Marina

Villa 2015 1-1 Giulianova

Virtus Cupello 0-0 Il Delfino Curi Pescara

CLASSIFICA

Avezzano 63

Giulianova 56

L'Aquila 51 (due partite in meno)

Torrese 51

Lanciano 42

Montesilvano 41

Virtus Cupello 41

Il Delfino Curi Pescara 40 (una partita in meno)

Alba Adriatica 38 (due partite in meno)

Capistrello 38

Pontevomano 38

Renato Curi Angolana 35

Sambuceto 33

Penne 32

Spoltore 31

Casalbordino 28

Bacigalupo Vasto Marina 27

Villa 2015 12 (una partita in meno)