Daniela Sabatino segna un gol da bomber di razza nel 6-0 contro l’Hellas Verona

CASTELGUIDONE - Daniela Sabatino non smette di ricordare come la classe, nonostante gli anni che passano, sia quella di sempre. Dopo il record stabilito qualche settimana fa, l'attaccante originaria di Castelguidone è stata una delle protagoniste del 6-0 della sua Fiorentina contro l'Hellas Verona, nel match della 17ª giornata della Serie A femminile.

È stata proprio lei a dare il via alla goleada viola, alla mezz'ora di gioco, con un gol da bomber di razza; cross dalla destra di Breitner, Daniela Sabatino ruba il tempo a Horvat e al volo, con il destro, batte Haland, portiere gialloblù.

Non sazia partecipa anche all'azione del gol del 3-0 servendo all'indietro, quasi dalla linea di fondo, Cafferata, la quale va al tiro con il mancino, che trova la spizzata di testa di Lundin. Al 80° dimostra invece intelligenza perché su un filtrante dalla destra inganna la difesa avversaria quasi andando sulla palla, ma in realtà lascia scorrere per Lundin, che sigla il 6-0 finale.

La carta d'identità dice 36 anni, 37 tra tre mesi, il campo racconta come sia ancora fondamentale per la sua squadra, questa è Daniela Sabatino.