Pollutri, le scuole di ogni grado scendono in piazza per una manifestazione sulla pace

POLLUTRI - Ieri mattina in piazza Giovanni Paolo I si è svolta una bellissima e partecipata manifestazione per la pace e per dire no alla guerra. Hanno partecipato tutti i bambini e i ragazzi delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

Canti, poesie, letture, riflessioni e lavori sul tema della pace e della solidarietà per l'Ucraina e per un'Europa di pace. Nei giorni scorsi inoltre gli alunni delle scuole hanno avviato una raccolta di beni per il popolo ucraino che ieri mattina sono stati consegnati alla Pro Loco Pollutri APS che da alcune settimane ha intrapreso una raccolta di solidarietà denominata SOS-TIENI L'UCRAINA.

Un sentito ringraziamento per la riuscita della manifestazione al dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" prof. Camillo D'Intino, ai docenti e al personale scolastico della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I Grado, alle suore della Scuola dell'Infanzia "Bambin Gesù", alla sezione cittadina dell'Avis che ha contribuito alla raccolta di solidarietà, e ai nonni vigili che hanno accompagnato i bambini dalle scuole in piazza e per le vie del paese.!