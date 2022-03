Peschetola sfiora un gol straordinario contro la Roma capolista e guadagna un buon punto

CUPELLO - Lorenzo Peschetola non smette di stupire. Il talento cupellese dell'Inter, nel match di oggi pareggiato 1-1 sul campo della Roma, capolista del Campionato Primavera, è andato vicino a impreziosire la sua prova con un gol straordinario.

L'abruzzese infatti nel corso del primo tempo, al 22°, dopo un recupero palla favorito da una sua pressione molto aggressiva sul portatore avversario, nella propria metà campo, è partito poco prima della linea di centrocampo dalla fascia destra e si è involato con la sfera tra i piedi verso la porta avversaria, puntando il centro. Arrivato al limite dell'area, si è infilato nel traffico di quattro calciatori di casa, che sono solo riusciti a vedere scappare via il 7 nerazzurro, che dopo una breve convergenza verso sinistra ha tentato il tiro in diagonale scheggiando il palo.

Un'azione straripante che racchiude tutte le principali qualità del classe 2003, ovvero spirito di sacrificio nella fase di non possesso, grande corsa, capacità di conduzione palla, tecnica, tiro.

Nel corso dei 73 minuti in cui è stato in campo è stato autore di una prestazione positiva. Nella prima frazione, a parte nell'azione sopracitata, si è fatto notare soprttutto per una buona predisposizione a rincorrere l'avversario. A inzio ripresa, invece, ha beneficiato di un atteggiamento più offensivo della sua squadra, trovando qualche buono spunto in avanti prima di lasciare il campo.