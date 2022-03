Partito Comunista a Cupello. Marco Rizzo: «Green Pass mezzo di controllo sociale»

CUPELLO - Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista, in visita a Cupello per parlare dello scontro tra Russia e Ucraina, di Covid-19 e di lavoro. Alle ore 17:00 si è svolta la conferenza stampa con i giornalisti locali presso la sala consiliare del Comune, un’ora più tardi nello stesso luogo è iniziato l’incontro pubblico con i numerosi simpatizzanti e curiosi.

Rizzo ha spiegato le proposte e gli obiettivi del Partito Comunista, di recente rientrato in Parlamento dopo diversi anni, e ha illustrato le sue perplessità in merito alla risposta occidentale per l’attuale delicatissima situazione tra Russia e Ucraina, per molti una guerra, per altri invece una risposta di Putin all’avanzamento della Nato “fino alle porte di casa”; esprimendo preoccupazione per una mancata mediazione e cooperazione tra Occidente, Russia e Cina e per un possibile inasprimento delle sanzioni contro “lo zar”, che potrebbe provocare gravi conseguenze economiche per la fragile economia del nostro Paese, già messa a dura prova dalla pandemia.

Pandemia che ha portato all'adozione del "green pass", per Rizzo uno strumento diventato poi «mezzo di controllo sociale che ha acutizzato le divisioni tra le persone».