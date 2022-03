Le trasversalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - VIDEO

VASTO - “Le trasversalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” è il titolo del convegno organizzato ieri pomeriggio dal Rotary Club Vasto nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos. Le priorità trasversali del Pnrr infatti sono i principi che guidano gli investimenti, le riforme e i progetti che hanno l’obiettivo di ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere presenti nel nostro paese. Il Piano si articola in sei missioni, cioè sei aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in coerenza con i 6 pilastri di Next Generation EU.

Le sei missioni riguardano: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; salute; riduzione dei tempi della Giustizia, rafforzamento della Pubblica Amministrazione, istruzione e ricerca; inclusione e coesione; rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile. I lavori del convegno sono stati aperti da Emma Columbro, presidente del Rotary Club Vasto, e moderati da Angelo Muraglia, past president Rotary Club Vasto. Tra i relatori Giuseppe Torzi, direttore dipartimento di prevenzione; Nicoletta Del Re, dirigente scolastico Itset “F. Palizzi”; Nicola Della Gatta, assessore del Comune di Vasto; Francesco Rizzi, unità di coordinamento assistenza territoriale; Pasquale Falasca, epidemiologo; Stefania Izzi, giudice presso il Tribunale di Vasto; Vittorio Melone, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vasto. Ai microfoni di Zonalocale abbiamo sentito alcuni dei relatori e Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto, che ci ha illustrato i progetti che interessano la città e la provincia.