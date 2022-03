Volley a Vasto: PD e M5S alla Regione votano contro i finanziamenti

VASTO - «I circoli dei partiti del centrodestra vastese insieme ai coordinatori della Lega Nord, Ermanno Falone, di Forza Italia, Antonio Monteodorisio e di FdI, Piernicola Carlesi, devono precisare quanto segue in merito alla scelta della Regione Abruzzo di individuare la città di Vasto come sede del campionato europeo di volley.

Quando si investe sui grandi eventi sportivi nella nostra regione e specificatamente nella nostra città, bisognerebbe fare gioco di squadra, purtroppo per il centrosinistra non ė così. Di fronte al grande impegno della Regione Abruzzo e della Federazione Italiana Pallavolo (FIVAP) per organizzare a Vasto e Montesilvano il campionato europeo di pallavolo under 20, registriamo con disappunto come la coalizione di centrosinistra, con in testa PD e M5S, martedì scorso in consiglio regionale abbia votato contro l'emendamento con cui si chiedeva di finanziare con 180000 euro la manifestazione sportiva. Addirittura, per contestare l'inserimento dell'emendamento finanziario, hanno iniziato a fare ostruzionismo facendo slittare l'approvazione della legge che contiene questo finanziamento alla prossima riunione del consiglio regionale che si terrà giovedi, sottraendo tempo all'organizzazione di un evento sportivo di tale importanza e prestigio, che la nostra città ha l'opportunità di ospitare.

Insomma i consiglieri regionali del centrosinistra amici del sindaco di Vasto, ed esibiti in ogni manifestazione, si sono dichiarati contrari ad una manifestazione che la città aspettava da tempo e che potrà portare importanti presenze turistiche nel mese di settembre incentivando la tanto acclamata destagionalizzazione.

L'amara costatazione per il sindaco Menna è che solo grazie al centrodestra, al Presidente Marsilio, all'assessore Liris, ai consiglieri regionali del territorio Bocchino ed Di Matteo, e al capo segreteria Sigismondi, oltre che al fantastico lavoro dei dirigenti della FIVAP, che Vasto potrà ospitare i campionati europei di volley, a prescindere dal colore politico dell'attuale amministrazione comunale».

A dichiararlo sono il circolo cittadino della Lega Nord e il coordinatore Emanno Falone, il circolo cittadino di Forza Italia e il coordinatore Antonio Monteodorisio e il circolo cittadino di Fratelli d'Italia e il coordinatore Piernicola Carlesi.