Il tuo aiuto viaggia in bus: dona per portare in Italia donne e bambini ucraini

Ha preso il via l'iniziativa a carattere umanitario ideata dal magistrato vastese Antonio La Rana per dare concretamente sostegno alla popolazione ucraina. Il magistrato è riuscito a scatenare un'ondata di solidarietà con un post su facebook in cui ha lanciato l'idea di organizzare un pullman per portare aiuti al popolo ucraino e, al ritorno, accompagnare in Italia donne e bambini.

L’iniziativa, gestita in prima persona dal magistrato, è ora nella fase operativa ed è partita una raccolta fondi per finanziare il noleggio di un pullman che raggiungerà quanto più possibile il confine.

Zonalocale, sposando appieno l'iniziativa, la sostiene e invita i suoi lettori a partecipare alla raccolta fondi effettuando un bonifico sul conto corrente numero IT07H0538777910000003568449. Nella causale va indicato: “contributo per viaggio umanitario Vasto Ucraina per riportare profughi in Italia”.