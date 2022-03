Il cuore dei vastesi commosso dal dolcissimo Zampa - VIDEO

VASTO - Un'asta di beneficenza su facebook a favore di Zampa. Per l'ennesima volta scopriamo come i social possano fare del bene. E adesso è il turno di Zampa, un cane malato per il quale è stata organizzata un'asta di beneficenza dall'associazione "Amici di zampa", che ormai da anni si propone di aiutare i cani abbandonati e che si occupa del canile comunale.

Zampa è stato investito e trovato sulla statale e, a causa di gravi lesioni midollari, non poteva essere curato a Vasto. E' stato quindi portato prima a Teramo, poi a Roma, dove è stato sottoposto ad un primo intervento.

Gli spostamenti e le varie cure hanno già avuto un costo di 2000 euro, e ora Zampa torna in città, perché ha anche un femore fratturato che non poteva essere curato a Roma.

Le spese per le operazioni sono tutte a carico dell'associazione e si tratta di fondi che è necessario reperire al di fuori del canile.

Da qui l'idea di un'asta finalizzata ad aiutarlo per dargli l'occasione di vivere decorosamente, che si affianca ad una lotteria che si terrà il Sabato Santo. Ci racconta i particolari nel VIDEO che segue il presidente di "Amici di Zampa", Rosanna Florio.