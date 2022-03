Seconda Categoria, il Vasto United paga le assenze e perde 4-1 a Casalanguida

VASTO - Si ferma dopo ben 9 risultati utili consecutivi il Vasto United. Nel recupero della 17ª giornata del campionato di Seconda Categoria sul campo del Casalanguida, la squadra allenata da Ascatigno ha pagato le tante assenze perdendo 4-1. Eppure la squadra vastese all'inizio è riuscita a tenere testa agli avversari riuscendo a replicare allo svantaggio con Francesco Pianese, che ha segnato la rete dell'1-1, la sua 12ª stagionale con la quale consolida il primato in classifica marcatori.

Poi però i padroni di casa con i cambi hanno trovato maggior brillantezza e il Vasto United si è visto costretto a cedere il passo, subendo ben tre gol che hanno fissato il risultato sul 4-1 finale.

Una sconfitta che comunque non cancella il grande percorso che stanno facendo mister Ascatigno e i suoi, i quali sono ora tornati in zona play-out. In contemporanea, il Montazzoli nel recupero della 16ª giornata ha infatti battuto il Torrebruna e raggiunto in classifica il Vasto United, scavalcato solamente per una peggiore differenza reti.

Il Montazzoli, però, dovrà recuperare, tra una settimana, anche la gara contro il Virtus Vasto, avversario domenica proprio di Pianese e compagni per quello che sarà un derby caldissimo. Nei prossimi sette giorni la lotta per la salvezza diretta sarà dunque più viva che mai.

RECUPERI SECONDA CATEGORIA 16ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna 1-0 San Buono

Montazzoli 2-0 Torrebruna

Unione Sportiva Gissi 6-3 Villa Santa Maria

Draghi San Luca 0-1 Trigno Celenza

RECUPERI SECONDA CATEGORIA 17ª GIORNATA

Casalanguida 0-0 Vasto United

CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA

Draghi San Luca 33

Trigno Celenza 31

Unione Sportiva Gissi 31

Casalunguida 30

Altinese 29

Torrebruna 29 (una partita in meno)

Odorisiana 25 (una partita in meno)

Virtus Rocca San Giovanni 24 (una partita in meno)

Montazzoli 22 (una partita in meno)

Vasto United 22

Virtus Vasto 17 (una partita in meno)

Villa Santa Maria 17

San Buono 11 (una partita in meno)

Atletico Roccascalegna 6