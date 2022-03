Pro Loco Fraine. Con la festa del tesseramento ripartono le iniziative per il 2022

FRAINE - La Pro Loco Fraine organizza la Festa del tesseramento 2022. L'appuntamento è per sabato 19 marzo, dalle ore 15.30 in poi, nei locali del Salone Parrocchiale "San Rocco". Anche quest'anno la Pro Loco Fraine ha rinnovato la sua adesione all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e pertanto ogni socio potrà accedere, con notevoli vantaggi economici, alle numerose convenzioni stipulate dall'associazione a livello nazionale e regionale.

"Riteniamo importante l'atto dell'iscrizione. Per noi — dichiara Giacomo Di Pasquale, Presidente della Pro Loco Fraine - è anche un senso di appartenenza e di amore verso il nostro paese, troppo spesso dimenticato dalla politica e dalle istituzioni. E' un invito che parte da tutto il nostro storico sodalizio ed offriremo questa possibilità anche ai numerosi non residenti che ne faranno richiesta". "Nel corso del 2021 — continua Di Pasquale — la Pro Loco ha avuto momenti di alta risonanza culturale ospitando la mostra dell'artista internazionale Giuseppe Stampone nella splendida cornice del nostro Santuario della Mater Domini e lo scrittore e autore RAI Nicola Mastronardi, entrambi premiati con il Premio "Ruggero da Fraine" da noi istituito lo scorso anno. Inoltre, abbiamo proposto incontri sui prodotti locali ospitando varie aziende del territorio, serate di musica classica, il 2° festival dell'organetto, presentato vari autori di libri, serate musicali ed eno-gastronomiche. Siamo soddisfatti per la grande risposta di pubblico e di gradimento. Il tutto ci fa esprimere che il bilancio dell'attività svolta nel 2021 è stato molto positivo, toccando il clou con l'Udienza Generale di sua Santità Papa Francesco con la Pro Loco Fraine svoltasi a dicembre 2021 alla Sala Paolo VI".

"Un sentito ringraziamento lo vogliamo rivolgere a tutto il Direttivo della Pro Loco Fraine, ai Vice Presidenti, ai meravigliosi Soci e ai nostri volontari per tutta l'attività profusa e messa in campo durante il 2021, nonostante il perdurare della ben nota pandemia - prosegue Giacomo Di Pasquale - il mio augurio è che si consolidi ancor di più nella volontà dei soci e della cittadinanza il rafforzamento dell'identità del nostro borgo proseguendo sulla strada, già tracciata da anni, del dialogo e della condivisione, ponendo sempre al centro della nostra attività la passione per la cultura, l'ambiente e le tradizioni frainesi". Nel corso della festa del tesseramento il Direttivo della Pro Loco Fraine presterà ascolto ai suggerimenti dei soci per la progettazione del programma 2022. La manifestazione si concluderà con un favoloso happy hour conviviale all'insegna dello stare insieme.