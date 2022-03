Distributori automatici Dars: efficienza, assistenza a 24h dalla chiamata e rifornimento giornaliero

Operare nel territorio per il territorio è la visione economica che lega il centro Tfm di San Salvo e il comune di Montenero di Bisaccia all’azienda locale Dars s.r.l..

“Essere attivi sul territorio significa che possiamo intervenire e risolvere eventuali problemi nel minor tempo possibile.”

Questa è la politica aziendale della Dars che dimostra quanto sia fondamentale servire il territorio cui si appartiene e instaurare una buona comunicazione tra le parti.

Uno dei motivi per cui un’azienda sceglie un fornitore di distributori automatici, piuttosto che un altro, è il tempo. L’assistenza, la manutenzione, il rifornimento delle macchine sono servizi che offrono molte aziende di Vending Machine, tuttavia è la gestione del tempo a fare la differenza. Viviamo in un’era dettata dalla frenesia e dalla velocità, dove il problema appena nato va risolto hic et nunc, qui ed ora.

Lo sa bene Dars, azienda locale che opera nel settore dei distributori automatici dal 2009 su tutto il territorio del medio-alto vastese, da Termoli a Lanciano; lo sa bene anche chi l’ha scelta.

In questi giorni, infatti, sono due le installazioni di nuovi distributori automatici.

Il centro TFM, poliambulatorio di terapia fisica medica, punto di riferimento del medio-alto vastese, ha inserito nella propria sala d’aspetto un distributore automatico di nuova generazione che offre acqua fresca. La richiesta, accolta e condivisa appieno dalla Dars, è stata quella di installare una macchina nuova che evitasse lunghe soste attorno alla macchina e limitasse al massimo i rumori, nel pieno rispetto di un ambiente medico.

Al contrario, la richiesta del comune di Montenero di Bisaccia era di creare una situazione conviviale in cui potersi soffermare durante la pausa caffè. Per questo Dars ha pensato di installare un distributore automatico con delle offerte pari quasi a quella di un bar. Una macchina LEI 600 TOUCH che oltre ai venti solubili dal ginseng, al the, alla cioccolata calda, offre caffè fresco in grani di produzione propria macinato al momento.

“Dov’è possibile, possiamo intervenire fino alle ore 22 tutti i giorni” .

Dars, come azienda locale, svolge l’attività di assistenza e manutenzione in aziende piccole, medie e grandi offrendo un servizio di pronto intervento entro le 24 ore dalla chiamata, e ove necessario 7 giorni su 7.

Una tale operatività garantisce un alto grado di efficienza riconosciuto da tutte le aziende che si sono affidate alla professionalità e al tempismo di Dars.