Vasto, Studenti della Rossetti al 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare

VASTO - Sono stati esemplari gli studenti delle delegazioni di tutte le sezioni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado Rossetti di Vasto in visita di aggiornamento culturale martedì 15 marzo al 17° Stormo dell'Aeronautica Militare, nell'aeroporto di Furbara, quartier generale delle forze speciali dell'Aeronautica.

Il 17° Stormo insieme ai paracadutisti d'assalto dell'Esercito, agli incursori della Marina Militare e al GIS dei Carabinieri, fanno capo al Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali. La visita è stata organizzata dall'AAA Vasto nell'ambito della programmazione della Presidenza Nazionale, approvata dallo SMA ed integrata con la partecipazione della Rossetti d'intesa con la Dirigente Prof.ssa Maria Pia Di Carlo.

Con esposizioni coinvolgenti e di elevato spessore tecnico scientifico ed esperienziale del personale dello Stormo, gli studenti hanno potuto osservare e studiare da vicino i compiti e le specialità del reparto, in un percorso iniziato con l'introduzione del Comandante Col. Pil. Andrea Esposito e proseguito con i velivoli AMX e HH-212 CSAR, l'armamento incursori, il nucleo EOR/EOD, il metal detector e i robot, gli automezzi e il documentario storico. Sono state delineate del 17° Stormo tutte le connotazioni ed eccellenze quali essere uno strumento strategico moltiplicatore di forza del potere aereo nazionale, operare in Joint/Combined e Single Service, addestramento e prontezza ad operazioni in ogni condizione ambientale e in presenza di minaccia in territorio ostile, ricognizione, assistenza militare, liberazione ostaggi, recupero personale, antiterrorismo, supporto tattico, designazione obiettivi, guida terminale munizionamento di precisione, allestimento e difesa piste d'atterraggio improvvisate, guida assetti aerei in operazioni aerotattiche, ricerca e soccorso in mare, montagna, deserti e zone ostili, riconoscimento e disinnesco ordigni esplosivi.

Il Segretario AAA Vasto Roberto Bruno prima di inizio visita, descrivendo brevemente lo Stormo, ha invitato gli studenti ad osservarlo anche come tassello inserito e sinergico nell'operato generale e organico di tutta l'Aeronautica. Il Presidente AAA Vasto Lgt. (r) Ciro Confessore ha ringraziato per l'accoglienza e l'elevato livello della visita il Comandante Esposito, tutto lo Stormo e il Presidente AAA Ladispoli Cerveteri Col. (r) Visione Stefano e si è complimentato con gli studenti, i professori accompagnatori Andrea Simoncelli, Annamaria Ciotti e Luisella Bruno e la Dirigente Prof.ssa Maria Pia Di Carlo, per la maturità, l'impegno e l'interesse dimostrati dagli alunni stessi, ciascuno dei quali è stato anche omaggiato dal Comandante con un dono simbolico del 17° Stormo.