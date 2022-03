Vasto, la Settimana della Scienza del "Mattioli" compie 23 anni

VASTO - La Settimana della Scienza del Polo Liceale "R.Mattioli" compie 23 anni. Dal 28 marzo al 2 aprile, nella veste di Festival Ad/ventura, si farà interprete di valori e di cultura, progettando e ricavando nella scuola e negli spazi della città momenti di incontro, di riflessione e di dialogo. Con il tema "equilibri" l'edizione 2022 allude all’attesa che, nel momento di massima crisi, si compia un cambiamento.

«L’esperienza umana si svolge in un turbinìo di forze, fisiche e non fisiche. L’equilibrio è lo stato di ciò che, subendo queste forze, non subisce mutamenti; il senso di chi, subendo queste forze, resta padrone di sé. È equilibrio quello del castello di carte, equilibrio quello del funambolo; è equilibrio quello del composto chimico in cui la proporzione di prodotti e reagenti è costante, come è equilibrio quello fra le proporzioni di una statua; è un equilibrio quello trovato da domanda e offerta, è equilibrio quello della barca a vela che non viaggia né a poggiera né a orziera, cioè né verso il sottovento né verso il sopravvento; è equilibrato il giudizio del saggio ed equilibrata la proposta del politico obiettivo».

Ad Ventura promuove nel territorio abruzzese un modello culturale che, coinvolgendo le risorse, consente di mobilitare le migliori energie intellettuali in un intrattenimento intelligente. Apre gli spazi della vita quotidiana alla scienza, alla musica e all’arte, trasformandoli da luoghi ordinari in luoghi straordinari. L'assoluta unicità del Festival della Scienza Ad Ventura consiste nella grande progettualità degli studenti del Polo Liceale “R. Mattioli” che, assistiti dai propri docenti, percorrono significativi itinerari di ricerca e di studio, e restituiscono al territorio le conoscenze acquisite attraverso modalità innovative e creative.

Il Festival della Scienza Ad Ventura, realizzata con la collaborazione di VastoScienza, Centro Culturale di Scienza e Arte, e con il patrocinio del Comune di Vasto, aziende e associazioni di diverse città italiane.